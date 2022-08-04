YAŞ kararları açıklandı!
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı sona erdi. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in görev süresi 1 yıl uzatılırken, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları emekli oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan YAŞ Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir sene uzatıldı.
Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları emekliye sevk edildi
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.
47 albay, generalliğe yükseltildi
Yüksek Askeri Şura'da, 30 Ağustos 2022'den geçerli olmak üzere 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.
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