Yarıyıl tatili için öneriler!
Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Klinik Psikolog İnci Nur Ülkü, yarıyıl tatiline ilişkin önerilerde bulundu.
Ülkü, yarıyıl tatilinin çocuklar için dinlenme, tekrar enerji toplama, eğlenme, aileleriyle birlikte olma ve ders stresinden uzaklaştırma amacıyla değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, günün çocukla beraber planlanması gerektiğini aktardı.
Ülkü, tatil dönemini hiç derslere bakmadan geçirmenin çocuğun okula adaptasyonunu zorlaştırabileceği uyarısında bulunarak, şunları kaydetti:
"Yarıyıl tatilinde çocuğu kısıtlamak yerine, eksik olduğu konuları tekrarlaması sonrasında aktivite planlaması yapılabilir. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk yarısı tamamlandı ve yorucu bir eğitim dönemi geride kaldı. Çocukların ikinci döneme güzel başlangıç yapmaları için yarıyıl tatili önemli bir fırsattır. Çocukların arada bir rahatlamaya ihtiyacı var. Çocuğunuzun notları zayıf geldiyse ona bağırıp cezalandırmak yerine nedenlerini anlamaya çalışın. Bir çocuğun ailesi tarafından olduğu gibi kabul edilmesi, çocuk açısından çok önemlidir.
Çocuklar karnelerindeki zayıflar nedeniyle kaygılanmak yerine ailesinin vereceği tepki nedeniyle kaygılanırlar. Çocuğun sene içinde gösterdiği çaba anne ve babası tarafından mutlaka ifade edilmeli. Karnesi hakkında onun da düşüncelerini ve duygularını ifade etmesine olanak sağlayın. Çözüm yollarını çocuğunuzla birlikte değerlendirin."