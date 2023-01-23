Yarıyıl tatili için öneriler!

"Yarıyıl tatilinde çocuğu kısıtlamak yerine, eksik olduğu konuları tekrarlaması sonrasında aktivite planlaması yapılabilir. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk yarısı tamamlandı ve yorucu bir eğitim dönemi geride kaldı. Çocukların ikinci döneme güzel başlangıç yapmaları için yarıyıl tatili önemli bir fırsattır. Çocukların arada bir rahatlamaya ihtiyacı var. Çocuğunuzun notları zayıf geldiyse ona bağırıp cezalandırmak yerine nedenlerini anlamaya çalışın. Bir çocuğun ailesi tarafından olduğu gibi kabul edilmesi, çocuk açısından çok önemlidir.