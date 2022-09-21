Miss Turkey sonuçlandı!
Dün akşam düzenlenen Miss Turkey 2022 yarışmasında Nursena Say kazanarak Türkiye'nin en güzel kızı olarak seçilip, taç giydi.
Say, Türkiye'yi Miss World’de temsil edecek. İşte yeni Türkiye güzeli Nursena Say hakkında bilinenler.
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Miss Turkey 2022 yarışmasına başvuran 100 kişinin içinden belirlenen 20 finalist, dün akşam Türkiye'nin en güzel kızı olmak için yarıştı.
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Aralarında Demet Şener ve Pınar Altuğ gibi Türkiye eski güzellerinin de oturduğu Miss Turkey 2022 jürisi tacı takacak kişiyi belirledi.
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Jüri oylaması sonucunda Miss Turkey 2022 birincisi olarak Nursena Say seçildi ve Türkiye'yi Miss World'de temsil etmeye hak kazandı.
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