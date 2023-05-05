“Yarısı Bizden” tırı ayağınıza geliyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı 250'yi aşkın uzman ekip, tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında binalar mühendisler tarafından incelenerek vatandaşların talepleri değerlendirilirken diğer taraftan da “Yarısı Bizden” tanıtım TIR’ı ile İstanbul’da vatandaşlara hizmet verilmeye başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kentsel dönüşümde “Yarısı Bizden” adı altında yeni bir seferber başlattıklarının anlatıldığı bir video paylaştı.

Videoda, “Yarısı bizden” kampanyasının başlaması üzerine vatandaşların başvuruda bulunarak kampanyadan yararlanma fırsatı bulduğu ve Bakanlık ekiplerinin kampanya dahilinde hazırlanan TIR ile meydanlara giderek vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunduğu bilgisi verildi.

Kentsel dönüşümde “Yarısı Bizden” kampanyasına başvuruların başlaması üzerine riskli yapılarını dönüştürmek isteyen vatandaşlara yardımcı olmak maksadıyla yola çıkan kampanya TIR’ı vatandaşlara bilgi vermek amacıyla Üsküdar’da hizmet veriyor. TIR, 29 Mayıs’a kadar İstanbul’u bölge bölge gezecek.

“TIR’ımızın buradaki amacı uzman ekiplerimiz tarafından vatandaşlarımıza genel bir bilgi vermek, sürecin nasıl işlediğini anlatmak, kafalarındaki soru işaretlerini gidermek”

TIR’da vatandaşlar tarafından merak edilen sorular görevli uzmanlar tarafından cevaplandırılıyor. Vatandaşlara “Yarısı Bizden” tırında bilgi veren Uzman Hilal Kurt, “TIR’ımızın buradaki amacı uzman ekiplerimiz tarafından vatandaşlarımıza genel bir bilgi vermek, sürecin nasıl işlediğini anlatmak, kafalarındaki soru işaretlerini gidermek.” dedi.

“Gelip te bu TIR’ı görmeseydim belki es geçebilirdim veya acaba kafamdaki sorulara nereden sonuç bulacağım diye düşünebilirdim, devletimizin güzel bir imkânı, insanın ayağına gelmiş, güzelce sorumuzu cevaplayabiliyor”

Vatandaşların ayağına giderek, kafasındaki soruları giderecek “Yarısı Bizden” TIR’ı, halkın yoğun ilgisiyle karşılandı. Devletin, halka yapmış olduğu en büyük yatırımlardan birisi olduğunu kaydeden vatandaşlar, “Gelip te bu TIR’ı görmeseydim belki es geçebilirdim veya acaba kafamdaki sorulara nereden sonuç bulacağım diye düşünebilirdim. Devletimizin güzel bir imkânı. İnsanın ayağına gelmiş, güzelce sorumuzu cevaplayabiliyor. Harika, hepsi konusunda bilgili, uzman. Sorduğum tüm sorulara cevap verdiler. Yarısı devletten oluyor, artı kira yardımı var. Bir de taşınma yardımı var. Kiradan daha az bir miktarla ödemeye başlıyorsun. Bunu uzun bir süreçte ödüyorsun. Ya benim babam demez şahsen, ben açık söyleyeyim bunu. Aslında çok güzel bir şey, iyi bir şey bulduk. Devletin bu halka yapmış olduğu en büyük yatırımlardan birisi. Bundan faydalanmak isteriz.” şeklinde konuştu.