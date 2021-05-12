Yarından itibaren sağlık çalışanlarının eşleri aşılanacak
Sağlık Bakanı Koca, aşılamada yeni bir kademeye geçileceğini belirterek, "Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından aşılama süreciyle ilgili açıklama yaptı.
Aşılamada yeni bir kademeye geçileceğinin altını çizen Bakan Koca, yarından itibaren sağlık çalışanlarının eşlerinin aşılanacağını duyurdu:
"Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim."
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