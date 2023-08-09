Yarım gram altın kalktı mı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelge yayımladı. Genelge'de yer alan bilgilere göre basılı kıymetli madenler yalnızca dikdörtgensel şekilde üretilebilecek.

Bakanlığın yayımladığı genelgeye göre, bundan böyle basılı altınlar en az 1 gram, en çok 100 gram olarak üretilecek.

Daha önceki düzenlemede, basılı altınların asgari üretim sınırı "0,5" gram olarak belirlenmişti. Basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram, gümüşler asgari 50 gram, azami 500 gram, platin ve paladyumlar asgari 2,5 gram, azami 250 gram ağırlığında üretilebilecek.