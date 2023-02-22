Yarım asırlık kulüp ligden çekilme kararı aldı!
Ülkemizde 10 ilde ağır kayıplara neden olan deprem felaketinden etkilenen kulüplerden biri olan Elazığspor da ligden çekilme kararı aldı.
Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den toplam 9 takım ligden çekildi.
Süper Lig'den Hatayspor, Gaziantep FK, Spor Toto 2. Lig'den Adanaspor, Yeni Malatyaspor, TFF 2. Lig'den Adıyamanspor, Diyarbekirspor, TFF 3. Lig'den ise Malatya Arguvanspor, Kahramanmaraşspor, Osmaniyespor sezonun kalan kısmında mücadeleye çıkamayacağını federasyona bildirdi.
TFF, bu takımların gelecek sezon aynı ligden devamına karar verirken bu sezon kalan maçlarında 3-0 hükmen yenik sayılmalarına karar verdi.
1967 yılında kurulan ve 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Elazığspor, geçmişte farklı aralıklarla Süper Lig'de de mücadele etmişti.
Yorumlar