Yargıtay'dan HDP'ye inceleme

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP ile ilgili inceleme başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazıldı. Eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da sanıkları arasında bulunduğu 108 sanıklı 6-8 Ekim iddianamesi istendi.

Dava kapsamında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan dahil 9 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenlenmişti. Başsavcılık bu fezlekelerin örneğini de istedi.

PEKİ, BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Siyasi partilerin faaliyetlerini izlemekle görevli başsavcılıkça yapılacak inceleme sonucunda HDP'nin "terör eylemlerinin odağı" olduğu yönünde kanaat oluşursa soruşturma açılacak.

Dava açılmasına gerek görülürse hazırlanacak iddianame, delillerle birlikte Anayasa Mahkemesi'ne sunulacak.

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin "terör eylemlerinin odağı" olduğunu tespit ederse partinin kapatılmasına hükmedebilecek. Ya da hazine yardımını kesme, parti yöneticilerini siyasetten men gibi cezalar verebilecek.