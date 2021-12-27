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Yargıtay 'şike davası'nda kararı onadı

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, 'Futbolda şike davası'nda, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırımın da bulunduğu 5 sanık hakkında verilen beraatleri onadı.

İstanbul 13. Ağır Ceza mahkemesinin Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu ile diğer isimler hakkında verdiği beraat kararı, Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onandı.

3 Temmuz 2011'de başlayan 'Futbolda Sözde Şike Kumpası' davasında ceza yargılaması süreci bugün sona erdi. İstanbul 13. Ağır Ceza mahkemesinin Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu ile diğer isimler hakkında verdiği beraat kararı, Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onandı.

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