Yargıtay’da başkanlık seçimi 11.tura kaldı!
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın görev süresinin dolması nedeniyle başlayan başkanlık seçimlerinde 4.günde yapılan 10.turda adaylardan salt çoğunluk sayısını bulan olmadı. Seçim 1 Nisan’a kaldı.
Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçildi, dört yıllık görev süresi pazar günü itibarıyla doldu. Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin dört yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da pazartesi günü sandık kuruldu ve Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.
Seçimin ilk dokuz turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün, Akarca ve Kerkez'in katıldığı onuncu tur oylama yapıldı.
Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 120, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ise 138 oy aldı. Seçime katılım 338 olarak kayıtlara geçerken, kullanılan oylardan 9'u boş, 71'i ise geçersiz sayıldı.
Seçimler şimdi sil baştan başlayacak. Seçime 1 Nisan Pazartesi günü 11. tur oylamayla devam edilecek. Bu turda Muhsin Şentürk de oylamaya katılabilecek.