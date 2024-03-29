Yargıtay’da başkanlık seçimi 11.tura kaldı!

Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçildi, dört yıllık görev süresi pazar günü itibarıyla doldu. Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin dört yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da pazartesi günü sandık kuruldu ve Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.