Yargıtay, düğün takıları için karar verdi!

Nisan ayında evlendiği Hadise ile boşanma sürecinde olan Mehmet Dinçerler’in takıları geri istemesiyle ilgili karar Yargıtay’dan çıktı. Sabah Gazetesi’nin haberine göre, düğünde takılan takıların kime kalacağı konusu Yargıtay’ın emsal kararıyla çözüme kavuştu.