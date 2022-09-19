Yargıtay, düğün takıları için karar verdi!
İş insanı Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz nisan ayında evlenen Hadise için boşanma sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay, düğünde Dinçerler’in taktığı 3 Milyon TL’lik yüzüğün geline ait olduğuna karar verdi.
Nisan ayında evlendiği Hadise ile boşanma sürecinde olan Mehmet Dinçerler’in takıları geri istemesiyle ilgili karar Yargıtay’dan çıktı. Sabah Gazetesi’nin haberine göre, düğünde takılan takıların kime kalacağı konusu Yargıtay’ın emsal kararıyla çözüme kavuştu.
Yargıtay, düğün sırasında takılan ziynet eşyaların ve paraların kadına bağışlanmış sayıldığına ve kadının kişisel malı sayıldığına hükmetti. Hadise’den yana verilen karar “Düğün takıları kadınındır” şeklinde oldu.
Yüzüğü yere atmıştı
Dört aylık eşi Dinçerler’e boşanma davası açan Hadise, Ataşehir konserinde parmağındaki yüzüğü çıkararak yere fırlatmıştı. Yıldızın yüzüğünü fırlattığı esnada ise 'Prenses' şarkısı çalıyordu. Hadise “Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım” kısmında parmağındaki yüzüğü çıkararak yere fırlattı.
Şarkıcının parmağındaki yüzüğü, eşi eşinin evlenirken verdiği 3 milyon liralık yüzüğe gönderme olarak fırlattığı düşünülüyor.