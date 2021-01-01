Yardım kampanyası düzenleyip paraları böyle yediler
Çekmeköy'de yaşanan sosyal medya dilenciliği bu kadarına da pes dedirtti. Bir video paylaşarak "Kocam işsiz ve hasta çocuklarımla zor durumdayım" diyerek yardım isteyen kadın hesabına gelen paralarla dans etti utanmadan o anları da paylaştı.
Kader B. isimli kadın sosyal medya platformlarından paylaştığı videoda evinin boş halini, çocuklarını, dolabını göstererek, kocasının da pandemi sürecinde işsiz olduğunu ifade etti ve Iban numarası paylaşarak yardım istedi. Koronavirüs salgını sürecinde kadının ailesinin durumunu gören vatandaşlar internet ortamından hesabına para yolladı.
Kader B'nin yardım geldikten sonra sosyal medyada yaptığı paylaşım bu kadar da pes dedirtti. Videoda yardım isteyen kadının hesabına gelen paralar ile dans ettiği evinde içki sofrası kurarak çılgınca eğlendiği görüldü.
Çekmeköy’de yaşanan sosyal medya dilenciliği bu kadarına da pes dedirtti!— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 31, 2020
🔹'Pandemi sürecinde kocam işsiz ve hasta çocuklarımla zor durumdayım' diyerek sosyal medyadan yardım isteyen şahıs, hesabına gelen paralarla sosyal medyada dans etti. pic.twitter.com/bPq72EY5NR
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