Yardım kampanyası düzenleyip paraları böyle yediler

Kader B. isimli kadın sosyal medya platformlarından paylaştığı videoda evinin boş halini, çocuklarını, dolabını göstererek, kocasının da pandemi sürecinde işsiz olduğunu ifade etti ve Iban numarası paylaşarak yardım istedi. Koronavirüs salgını sürecinde kadının ailesinin durumunu gören vatandaşlar internet ortamından hesabına para yolladı.

Kader B'nin yardım geldikten sonra sosyal medyada yaptığı paylaşım bu kadar da pes dedirtti. Videoda yardım isteyen kadının hesabına gelen paralar ile dans ettiği evinde içki sofrası kurarak çılgınca eğlendiği görüldü.