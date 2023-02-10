Yardım için gittiği deprem bölgesinde hayatını kaybetti!

Kocaeli’nde nakliyeci olarak çalışan İsmet Yanık, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde yardım etmek üzere minibüsüyle büyük hasar alan Malatya’ya yola çıktı.

Malatya’ya ulaşıp, depremzedelere yardımlarını dağıtan Yanık, ısınmak için aracına geçip klimayı açtı. Yardımseverin arkadaşı, Yanık’ın yanına geldiğinde aracın kapılarını açamayınca, baygın gördüğü Yanık için çevredeki AFAD görevlilerinden yardım istedi. Kapıyı açan AFAD ve sağlık ekibi Yanık’ın zehirlenerek öldüğünü belirledi.

“Yardım etmeye gidiyorum”

İsmet Yanık'ın, Malatya’ya yardım götürdüğü sırada sosyal medya hesabından aracının içerisinde canlı yayın yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde herkesi depremzedeler için yardıma çağıran Yanık’ın, "Şu anda Düzce’deyim, istikametim Malatya. Evde otururken bir karar aldım ve yola çıktım, imkanım çerçevesinde yardım etmeye gidiyorum. Bazılarınız bilirsiniz ben taşımacılık işi yapıyorum. Kendi aracımla, minibüsümle çıktım şu anda bir başımayım. Vicdanı olan herkes yapacağını yaptı zaten ben vicdansızlara sesleniyorum. Evladınız varsa gözünün içine bakın belki vicdana gelirsiniz. Ben belki çok büyük bir yardım götüremiyorum, 3-4 bin ekmek alıp dağıtacağım” dedi.