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Yaralı tilki 11 yaşındaki Ali sayesinde kurtuldu

Adıyaman'da yaralı halde bulunan tilki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Merkeze bağlı İndere Köyü Karadağ yakınlarında yorgun ve yaralı halde bir tilkiyi gören 11 yaşındaki Ali İhsan Karakuş, yetkililerden yardım istedi.

İhbar üzerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen tilki, tedavisi yapılmak üzere Şanlıurfa Doğa Koruma Milli Parklara bağlı Gölpınar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

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