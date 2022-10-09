Yaralı caretta caretta tedavi altına alındı

Karabağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, körfezde bulunan yaralı kaplumbağa Karabağlar Belediyesi Hayvan Sağlığı Merkezine götürüldü.

Kaplumbağanın 50-60 yaş aralığında, 80 kilogram ve dişi olduğu belirtildi.

Kafasına bir teknenin pervanesinin çarptığı tahmin edilen ve bir gözü kapalı olan caretta carettanın vücudunda kırık tespit edildi.

Tedavisine başlanan caretta caretta, bu süreçte Karabağlar Belediyesi Hayvan Sağlığı Merkezi'nde gözetim altında tutulacak.