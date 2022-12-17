Yapımcı Ferhat Eşsiz, Gönül Dağı dizisini ve gelecek projelerini anlattı
"Gönül Dağı", "Egenin Hamsisi", "Tabula Rosa" adlı dizi ve filmleri izleyiciyle buluşturan yapımcı Ferhat Eşsiz, TRT 1’de üç sezondur reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisinin başarısının nedeninin "Anadolu insanının samimiyeti" olduğunu söyledi.
Anadolu topraklarının harcının "samimiyet" olduğunu söyleyen Eşsiz, dizinin senaryo ekibinin kaleminin güçlü olduğunu belirterek, yetenekli ve uyumlu bir oyuncu ekibiyle bozkırın kalbi Sivrihisar'da çekimleri gerçekleştirdiklerini aktardı.
"İnsanların bize beslediği muhabbet engelleri engel olmaktan çıkardı"
Ferhat Eşsiz, 3 yıldır devam eden projede oyuncuların yüzde 97'sinin değişmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
Nerede çekim yapabiliriz diye İç Anadolu Bölgesi'nde birçok şehri gezdim. Sivrihisar'ı gördüğümüzde tamam dedim. Oyuncu arkadaşlara ve teknik ekibe Eskişehir'de çekeceğiz dedik ama Sivrihisar olduğu belli değildi. Dolayısıyla da şartları ve havası çok farklı. Biz orada kendi konforumuzu kendimiz ürettik. Kasabamızın adı 'Gedelli'; engebeli demek. Senaristimizin bize verdiği armağan, engebeli bir coğrafya oldu.
Bir süre sonra anlattığımız iş, insanların bize beslediği muhabbet, yolda karşılaştığımız insanların sevgisi, samimiyeti engelleri engel olmaktan uzaklaştırdı. Bütün oyuncu kadromuzla, teknik ekibimizle inşallah son perde kapanıncaya kadar da el ele tutuşup selam vereceğimiz şekilde bitiririz.