Yapımcı Ferhat Eşsiz, Gönül Dağı dizisini ve gelecek projelerini anlattı

Nerede çekim yapabiliriz diye İç Anadolu Bölgesi'nde birçok şehri gezdim. Sivrihisar'ı gördüğümüzde tamam dedim. Oyuncu arkadaşlara ve teknik ekibe Eskişehir'de çekeceğiz dedik ama Sivrihisar olduğu belli değildi. Dolayısıyla da şartları ve havası çok farklı. Biz orada kendi konforumuzu kendimiz ürettik. Kasabamızın adı 'Gedelli'; engebeli demek. Senaristimizin bize verdiği armağan, engebeli bir coğrafya oldu.