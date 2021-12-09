Yapı Kredi Bankası Çöktü Mü?

Yapı Kredi Bankası mobil uygulamasını indiren onlarca banka müşterisi günün ilk işlem saatlerinde oturum açma sorunu yaşadılar. Mobil uygulamaya girmeye çalışan müşteriler uyarı yazıyla karşılaştılar. Peki bankanın uyarı yazısında hangi ifadeler yer aldı? Sorun ne zaman düzelecek? İşte detaylar.

YAPI KREDİ BANKASI ÇÖKTÜ MÜ?

Yapı Kredi Bankası müşterisi olan onlarca vatandaş sabahın erken saatlerinde bankanın mobil uygulamasına girmeye çalıştıklarında sorunla karşılaştılar. Oturum açamayan müşteriler hesaplarına giremediler ve işlemlerini gerçekleştiremediler.

Bir süre sonra tekrar deneme yapan müşteriler daha sonra uyarı ekranıyla karşılaştılar. Uygulamaya girmeye çalışıldığında müşterilere açılan ekranda şu bilgi mesajı yer aldı. "Şu an sistemlerimizde geçici bir sorun yaşıyoruz. En kısa sürede çözülmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Anlayışınız için teşekkür ederiz"