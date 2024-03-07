Yapay zekayla aday belirleyen Özgür Özel, yine yanlış eli kaldırdı!
Kütahya'da seçim çalışmaları yürüten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vatandaşla buluştu. Başkan adayı Eyüp Kahveci'nin adını anons eden Özel, Kahveci'nin eli yerine başka birinin elini kaldırdı.
Partiler yerel seçim çalışmalarına son sürat devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugünkü durağı Kütahya oldu.
Yanlış eli kaldırdı
Konuşmasının sonunda Kütahya Belediye Başkan Adayı Eyüp Kahveci'yi tanıtmak isteyen Özel, orada bulunan başka birinin elini kaldırdı.
Özel'i, kaldırdığı elin sahibi uyararak Eyüp Kahveci'nin elini kaldırmasını sağladı.
Överken de tanıyamadı
"İyi, yetkin bir yönetici, başarılı bir iş adamı, Kütahya'nın sorunlarını çözecek başkan Eyüp Kahveci'yi emanet ediyorum" derken yanlış eli kaldırması dikkat çekti.
İzmir adayını da tanımamıştı
CHP Genel Başkanı, geçtiğimiz haftalarda Bergama'da yaptığı konuşmada da adayı tanımamıştı.
Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın yerine başka bir partilinin elini kaldırmıştı.
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