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Yapay zeka metni müziğe çevirdi

Google araştırmacıları, yapay zeka sistemi kullanarak yazılı komutlardan müzik oluşturulmasını sağlayan bir uygulama geliştirdi.

DALL-E ve ChatGPT'nin ardından yapay zeka bu kez müzik için devreye girdi.

Google araştırmacıları metinleri müziğe dönüştüren MusicLM adlı bir yapay zeka teknolojisi geliştirdi.

MusicLM, DALL-E'nin metinler aracılığıyla görüntüler oluşturmasına benzer şekilde, metin istemlerinden dakikalarca müzik parçaları oluşturabilıyor, ıslıklı veya uğultulu bir melodiyi başka enstrümanlara dönüştürebiliyor.

MusicLM, insan vokallerini bile simüle edebiliyor, ancak sesler yine de insan sesine oranla statik kaldığı açıklandı.

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