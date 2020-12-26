Yapay güneş KSTAR yeni bir rekora imza attı

Kore’nin yapay güneşi olarak da bilinen süper iletken füzyon cihazı Korea Superconducting Tokamak Advanced Research (KSTAR), 100 milyon derecenin üzerinde bir iyon sıcaklığı ile 20 saniye boyunca yüksek sıcaklıkta plazmayı korumayı başararak yeni dünya rekorunu kırdı.

2018’de gerçekleştirilen deneyde, ilk kez 100 milyon derece plazma iyon sıcaklığına ulaşılmış ve bu 1.5 saniye muhafaza edilmişti. 2019’da bu süre 8 saniyeye çıkarken, 24 Aralık’ta yapılan deneyde 20 saniyeye ulaşıldı.

KSTAR projesinde ana hedef 300 saniyeye çıkmak!

Güneşteki füzyon reaksiyonlarını dünya üzerinde yeniden oluşturmak, iyonların ve elektronların ayrıldığı bir plazma durumunun meydana gelmesini sağlamak için hidrojen izotoplarının, KSTAR gibi bir füzyon cihazının içine yerleştirilmesi ve iyonların yüksek sıcaklıklarda ısıtılması, muhafaza edilmesi gerekiyor.

Plazmayı 100 milyon derece veya daha yüksek sıcaklıklarda yöneten başka füzyon cihazları da oldu. Ancak hiçbiri operasyonu 10 saniye veya daha uzun süre sürdürme engelini aşamadı. Bu kapsamda KSTAR büyük bir rekor kırdı.

Güney Kore Füzyon Enerjisi Enstitüsü, ABD Columbia Üniversitesi ve Seul Ulusal Üniversitesi uzun bir süredir bu proje üzerinde çalışıyor. Ana hedef 2025 yılına kadar 100 milyon derecenin üzerindeki iyon sıcaklığını, 300 saniye botunca muhafaza edebilir hale gelmek.

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