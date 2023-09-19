Yanıltıcı reklamlara 64 milyon TL ceza

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Reklam Kurulu'nun eylül ayı toplantısı 12 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirildi ve 138 dosya hakkında değerlendirmede bulunuldu. Yılın ilk 9 ayında ise 1527 dosya görüşüldü. Bu kapsamda, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1346 dosya hakkında durdurma cezasıyla birlikte toplam 64 milyon 141 bin 381 TL idari para cezası uygulandı. 38 dosya için de ayrıca erişimin engellenmesine karar verildi.

Kılavuz hazırlandı

Kurul tarafından dosya incelemeleri sonucunda verilen kararların yanı sıra tüketiciler ve elektronik ticaret sektörü başta olmak üzere tüm kesimlere yönelik rehber niteliğindeki çalışma hakkında da karar alındı. Çalışma kapsamda, tüketicilerin alışveriş tercihlerinde önemli yer tutan, tüketici deneyim ve tecrübelerinden oluşan yorum ve derecelendirme uygulamaları ile bunların sıralanmasına ilişkin Reklam Kurulu'nun konuya bakışını yansıtan, sektöre mevzuata uyum konusunda rehberlik edecek 'Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz' Reklam Kurulu'nun 337 sayılı toplantısında ilke kararı olarak kabul edildi. Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz'un açıklığa kavuşturduğu düzenlemeler ile tüketici değerlendirmelerinin yayımlanmasına imkan sağlayan sektör temsilcilerine bir mal veya hizmeti gerçekten satın almış tüketici değerlendirmelerinin nasıl ve ne şekilde yayımlanması konusunda yol gösterilmiş olmanın yanı sıra, tüketicilerin internet ortamında sunulan bu bilgilere olan güvenlerinin sarsılmasına yol açan uygulamalara da son verilmesi amaçlandı.