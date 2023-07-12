Yaman, aile hekimlerinin de zam istedi

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sağlık hizmet sunumunun temel taşını birinci basamak sağlık sisteminin oluşturduğunu ancak sağlıkta dönüşüm programıyla sistemin sona erdirildiğini ve ticarileştirildiğini ileri sürdü.

CHP'li Yaman, son 20 yılda birinci basamak sağlık hizmetlerindeki başvuru sayısının da 3 kat arttığını, yüz bin kişiye düşen toplam hekim sayısının 217 iken, Avrupa Birliği ortalamasının 397 olduğunu ifade etti. Yaman, aile hekimi başına 3 bin 306 nüfus düştüğünü, bu rakamın AB ülkelerinde 1500 ile 2 bin arasında olduğunu aktardı.

Aile hekimlerinin özellikle finansman alanında sıkıntılar yaşadığını ifade eden Yaman, şunları kaydetti:

"Aile Hekimliği Ödeme Yönetmeliği ile tavan ücreti üzerinden hesaplanan maaşa, seyyanen yansıtılan ek ödeme zammı olan 8 bin 77 TL'lik kısım, aile hekimlerine maalesef yansıtılmayacaktır. Bunun için ayrı bir kanuni düzenleme gerekecektir. Sadece yüzde 17'lik bir zam yeterli olmayacaktır. Cari ödenek zammı ise memur zammına endekslidir. Türkiye'de çok ciddi bir kira krizi yaşanıyor. Aile sağlığı merkezleri bu noktada kapanma noktasına gelmiş durumda. Ödenemeyen kiralar, artan asgari ücretler ve cari ödeneğin yetmemesi ve aile hekiminin cepten bu ödemeleri takviye etmesi hizmet verememe noktasına gelmiş durumda. Seyyanen artışın aile hekimleri için yapılmasını gerektiren mevzuat değişikliği yapılmalı, cari ödenek gerçek enflasyon rakamları üzerinden artırılmalı, aile sağlığı hizmetleri de kamu binalarında yönetilmelidir."