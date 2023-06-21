Yaman: "65 yaş üstüne, doğru kurgulama gerekiyor”

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de yaşlı nüfusun hızla arttığını, nüfus piramidinin arı kovanı şekline dönüştüğünü ifade etti.

Türkiye'de yaklaşık 8,5 milyon kişinin 65 yaş üstünde olduğunu kaydeden Yaman, Türkiye'nin bu rakamlarla Birleşmiş Milletler kriterlerine göre "yaşlı ülke" statüsünde olduğunu, Türkiye'nin "çok yaşlı ülke" statüsüne girmesine ise çok az kaldığını belirtti.

65 yaş üstü vatandaşların sağlık problemlerine değinen Yaman,"Yüzde 90'ının en az bir kronik hastalığı var. Bu yaş grubu için sağlık sisteminin doğru kurgulanması, diğer yaş gruplarına göre çok daha önemli. İktidarın maalesef ikinci ve üçüncü basamağa ağırlık vererek ticari kaygılarla yönettiği sağlık sistemi birinci basamak aile hekimliğinden kopmuş, koruyucu hekimlikten uzaklaşmış, dolayısıyla bu yaş grubunu 65 yaşa, kronik hastalık sahibi olmadan sokabilme şansımız ortadan kalkmıştır." diye konuştu.