Yamaç Paraşütü Akrobasi 2023 Dünya Kupası Süper Finali Fethiye'de!

Ölüdeniz Mahalesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Babadağ, adrenalin tutkunu yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra, yılın her ayı uçuşa imkan veren farklı metrelerdeki uçuş pistleriyle hava sporlarıyla ilgilenenlerin de rotasında yer alıyor.

Babadağ Teleferik sponsorluğu Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Muğla Valiliği, Fethiye Kaymakamlığı ile Güney Ege Kalkınma Ajansının desteğiyle, Babadağ'da bu yıl ilk kez gerçekleştirilen "Dünya Akro Kupası" etkinliğine 49 ülkeden 4 bin 200 sporcu katıldı.

Etkinliğin ardından Uluslararası Hava Sporları Federasyonunun (FAI) hazırladığı rapor doğrultusunda Yamaç Paraşütü Akrobasi 2023 Dünya Kupası Süper Finali'nin de Babadağ'da yapılması kararlaştırıldı.

Babadağ Teleferik Genel Müdürü Cengiz Koçak, AA muhabirine, Türkiye'de ilk kez düzenlenen Dünya Akro Kupası etkinliğinin sorunsuz tamamlandığını, gelecek yıl da yeni bir heyecana ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Koçak, "Dünya Akro Kupası" ile üst düzeyde bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirterek, "Organizasyonun niteliğinin yüksek olması dolayısıyla Uluslararası Hava Sporları Federasyonu temsilcileri bize 2023 yılı için Yamaç Paraşütü Dünya Akrobasi Kupası Süper Finali'nin Babadağ'da yapılmasını önerdi. Biz de kabul ettik. Önümüzdeki yıl dünyada 3 akrobasi kupası olacak. Bu yarışların şampiyonları burada yarışacak ve yılın en iyisi belirlenecek. Aynı zamanda 2024 yılında da dünyada bugüne kadar 3 kez yapılmış olan FAI Kategori-1 Dünya Akrobasi Şampiyonası'nı da düzenlemeyi önerdiler. Dünyanın en iyilerini buraya getirerek bölgenin tanıtımına büyük katkı sağlanmış oldu." diye konuştu.

Koçak, Dünya Akro Kupası'nın, Uluslararası Hava Sporları Federasyonu takviminde Türkiye'de gerçekleşen ilk akrobasi etkinliği olduğunu dile getirdi.

"Dünyanın en iyi 10 akrobasi pilotu Babadağ'da yarıştı"

Dünyanın en güzel uçuş ve iniş alanına yakışan bir etkinlik yapıldığını ifade eden Koçak, "(Dünya Akro Kupası) Etkinlik boyunca yaklaşık 8 bin uçuş gerçekleşti. Dünyanın en iyi 10 akrobasi pilotu Babadağ'da yarıştı. Kıyasıya mücadeleler yaşandı. Bizim amaçlarımızdan biri, en iyi pilotlardan Türk sporcularımızın ilham almasını sağlamaktı. Sonuçlar bizi tatmin etti." dedi.

Koçak, Dünya Akro Kupası'nda ilk 15 içerisinde ikisi 17 yaşında 3 Türk yer aldığını, genç sporcuların birkaç yıla ilk 10, hatta ilk 3 arasında yer alacağına inandıklarını dile getirdi.

Babadağ'ın hava sporları turizmi açısından Türkiye'nin elindeki en önemli merkezlerden olduğunu vurgulayan Koçak, dağı olması gerektiği gibi taçlandırmak amacıyla çalıştıklarını, yeni projeler için mücadeleye devam edeceklerini sözlerine ekledi.