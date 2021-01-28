Yalova'daki Alevi provokasyonu hakkında soruşturma başlatıldı

Yalova’nın Bağlarbaşı Mahallesi’nde oturan beş Alevi ailenin evleri çarpı işareti çizilerek hedef gösterildi. Duvarlarına “Alevi”, “k” ve çarpı işareti konulan Alevi aileler konu ile ilgili emniyete başvurarak suç duyurusunda bulundu. Evlerin duvarlarına yazılan yazılarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki evlerin duvarlarına kırmızı boyayla “Alevi K” yazıldığının tespit edildi belirtildi. Bunun üzerine “halkı kin veya düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama” suçundan ivedi soruşturma başlatıldığı vurgulanan açıklamada, “Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması ve yakalanmaları halinde mevcutlu olarak başsavcılığımızda hazır edilmeleri için kolluk güçlerine talimat verilmiş olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir” denildi.

Alevi vatandaşlarının evlerinin işaretlenmesi ile girişilen provokasyona AK Parti'den tepki geldi.AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar tarafından yapılan açıklamada, "Alevi vatandaşlarımıza yönelik bazı provokatif eylemler gerçekleşmiştir. Bu çirkin Hadise'nin failleri en yakın sürede Kolluk kuvvetlerimiz tarafından adalete teslim edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Malatya Akçadağ'da Alevi vatandaşlarımızın yaşadığı evlerin kapılarına çarpı işareti çizilmiş, ayrıştırıcı yazılar yazılmış yapılan soruşturma neticesinde aynı mahallede yaşayan ve güvenlik korucusu olmak isteyen bir kişinin bu eylemi, 'mahallenin güvenliği yok' algısı oluşturmak için yaptığı tespit edilmişti. İstanbul Sultangazi'de Alevi ailelerin kaldığı binanın duvarına benzer şekilde çarpı işareti konarak ayrıştırıcı yazılar yazılmıştı. Söz konusu olayla ilgili yapılan araştırma sonucunda aynı apartmanda yaşayan İ.G. isimli komşunun, çöp nedeniyle tartıştığı komşusu için söz konusu yazıyı yazdığı belirlenmişti. Tunceli'nin Pertek ilçesinde yaşayan Alevi bir vatandaşımızın evinin giriş kapısına kırmızı renk boya ile çirkin yazılar yazılmış, ikametin giriş kapısının önüne 1 adet mermi bırakılmıştı. Kolluk kuvvetlerinin konuyla ilgili yapmış olduğu araştırma neticesinde, Almanya'da bulunan ve kız kardeşinin yanında yaşamak isteyen bir vatandaşın, Almanya'ya yapmış olduğu iltica başvurusunun kabul edilmesi için kayınbiraderinden, annesinin yaşadığı binanın kapısına ayrıştırıcı yazı yazmasını ve bir adet mermi bırakmasını istediği ortaya çıkmıştı. Yazıyı yazan kayınbirader gözaltına alınarak adli mercilerce tutuklanmıştı.

1 Ekim 2019 tarihinde Bursa'nın Yıldırım ilçesi Pir Sultan Abdal Cemevi Başkanı'nın kapısına tehdit içerikli yazılar yazılması üzerine yapılan araştırmalar sonucunda, güvenlik kameralarınca tespiti yapılan şahısların 5'inin de çocuk olduğu, Başkanın ikametinin yan tarafında bulunan bir bakkal ile bu çocuklar arasında yüksek sesle müzik dinlenmesinden dolayı tartışma çıktığı ve çocukların da bu yazıları bakkal sahibine yönelik yazdıkları ifadelerine yansımıştı.

Türkiye'de Alevi Sünni çatışması için yapılan provpkatfi saldırıalrın büyük çoğunluğunun perde arkasında Aleviliği istismar etmeye çalışan DHKPC-PKK-MLKP terör örgütüleri çıkıyor.

ARALIK 2010

PKK yanlısı bir grup Başakşehir Şahintepe Mahallesi’nde korsan gösteri düzenledi. Yüzleri maskeli yaklaşık 100 kişiden oluşan grup molotof kokteyli ile 2 aracı ateşe verdi.

Polis gruba müdahale etti. Grup bölünerek ara sokaklara kaçtı. 30 kişiden oluşan gruplardan biri Tokat iline ait Karacaören Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Velibaba Cemevi’nin önüne geldi. Slogan atan grup, cemevindekilerden asılı olan Türk bayrağının indirilmesini istedi.

Cemevindekilerin de “Biz Atatürk’ün askerleriyiz” şeklinde slogan atmasıyla birlikte, grup cemevine taş atmaya başladı. Cemevinin bütün camlarını indiren grup ara sokaklara kaçarak dağıldı.

2012 İstanbul Sarıyer’de bir apartmanın giriş kapısına “X”, “Alevi” yazan kişi aynı aileden Alevi çıktı.

İnceleme sonucu şüphelinin olaydan şikayetçi olan G.I’nın yeğeni D.C.I olduğu belirlendi. G.I ise şikayetini geri çekti.

OCAK 2013

iSTANBUL Gültepe Mahallesi'nde Alevilerin yaşadığı 10 evin işaretlenmesi olayının altından provokasyon çıktı. Evleri işaretlenenlerin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonucunda 3 kişi yakalandı.

Yakalanan kişilerden ikisinin Pir Sultan Abdal Kültür Derneği üyesi, diğer birinin ise DHKP-C üyesi oldukları belirlendi. Olayı organize ettiği belirtilen Özkan Karakuş'un yasadışı DHKP/C terör örgütü üyesi olması, işaretlemelerin Alevileri provoke etmek amaçlı yapıldığını ortaya çıkardı. Yapılan araştırmalar sonucunda işaretlemelerin DHKP C terör örgütü üyesi Özkan Karakuş'un organizesinde, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği mensubu olan Murat Doğan ve Mehmet Ceylan tarafından gerçekleştirildiği anlaşıldı.

Şüphe çekmemek için faillerden Murat Doğan'ın kendi evini de işaretlediği ortaya çıktı. 15 Ocak'ta Murat Doğan'ın evinde yapılan aramalarda işaretlemelerin yapıldığı boya ile aynı özelliklere sahip sprey ve yağlı boya bulunurken, Mehmet Ceylan'ın evinde yapılan aramalarda ise çok sayıda doküman ve CD ele geçirildi. Olayın yaşandığı dönemde 20'den fazla işaretleme olayı meydana geldi.

Temmuz 2013

Ankara Mamak'ta Alevi vatandaşların evlerine işaret koyan iki kişi yakalandı. Gözaltına alınan M.Ü ve S.D sorguda, 'Biz de aleviyiz. Mezhep çatışması çıkarma amacımız yoktu' dedi. Şüphelilerin Gezi eylemlerine de katıldığı belirlendi. Ankara'nın Mamak ilçesinde Alevilerin yaşadığı bazı evlere kırmızı boyayla büyük harflerle, 'Alevilere ölüm' yazıldı. Bunun üzerine Ankara polisi geniş bir inceleme başlattı. Olayın gerçekleştiği çevredeki güvenlik kameraları ve MOBESE'leri inceleyen polis ekipleri, Gezi eylemlerine destek veren Halk Evleri bağlantılı 3 kişinin kimliğini belirledi.

SORGUDA İTİRAF

Yapılan operasyonda yazıları yazan M.Ü., S.D. gözaltına alınırken, İ.Y. ise şahıs kayıplara karıştı. Emniyette sorgulanan M.Ü. ve S.D., yazıları yazdıklarını itiraf etti. Alevi ailelerin evlerine 'Alevilere ölüm' yazan şahısların Alevi kökenli çıkması polisi bile şaşırttı. Zanlılar sorgularında 'Biz de Aleviyiz. Herhangi bir amaçla yazmadık. Rastgele yazdık. Alevi-Sünni çatışması çıkartma gibi bir amacımız da yok' sözleriyle kendilerini savundu.





Eylül 2013

Sultangazi’de cemevi bekçisi, 2 kişi tarafından silahla darp edildi. Cemevi yönetimi “Suriye’den gelen Alevileri barındırıyoruz diye saldırdılar” dedi. Yakalanan zanlılardan H.G.’nin MLKP üyesi olduğu ortaya çıktı. Cemevi’nin güvenlik kameraları tarafından görüntülenen 2 saldırganın da cemevine gidip gelen alevi vatandaşlardan olduğu belirlendi. Gözaltına alınan H.G.’nin Marksist Leninst Kominist Partisi (MLKP) üyesi olduğu öğrenildi.



SALDIRGANLARIN SABIKASI KABARIK



Cemevi bekçisini yaralayan 2 kişi gözaltına alındı. MLKP üyesi H.G. ve C.I. isimli şahısların ‘adam yaralama, ruhsatsız silah bulundurma, uyuşturucu ve hırsızlıktan’ sabıkalı oldukları tespit edildi.

EKİM 2017

Malatya'da 2017 yılında Alevi vatandaşların evlerinin işaretlenme olayını protesto eden grubu sloganlarla yönlendirdiği ileri sürülen U. P., aynı mahallede gece geç saatlerde terör örgütü DHKP/C lehine duvara sprey ile yazı yazarken yakalandı. Pektaş, çıkarıldığı mahkemece terör örgütü DHKP/C’ye üye olma suçundan tutuklandı.



2017 yılının Ekim ayında Malatya’da Alevi vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Cemal Gürsel Mahallesi’nde, bazı evlerin kapısı kırmızı boya ile ‘X’ işaretiyle boyandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C Malatya açık alan sorumlusu olduğu ileri sürülen Uğur P.’yi gözaltına aldı. Alevi ailelerin evlerine işaret konan mahallede oturduğu tespit edilen kendisi de Alevi olan DHKP/C’li Uğur P’nin Alevi evlerinin işaretlenmesi sırasında gazeteciler olmamasına rağmen fotoğraf çektirerek basına servis ettiği, aynı zamanda duvarlara DHKP/C sloganları yazdığı tespit edildi.





Alevi-Sunni çatışması için Malatya’da körüklenen olayın bir numaralı faili olan Uğur P.’nin CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile bağlantısı olduğu ortaya çıktı. DHKP/C’li Uğur P. 2012 yılının şubat ayında mahkemenin karşısına çıktı. Mahkemede DHKP/C’li ismi savunmak için bulunan kişiler CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’dü. Hatta DHKP/C’li Uğur P.’nin 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı duruşmanın ardından Veli Ağbaba şu paylaşımı yaptı: “Malatya’da bugün görülen davada gençlere ceza yağdı”

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Alevi Evlerini İşaretleyen Uğur P.'nin mahkmesine gidip arka çıkmıştı.

2012’de terörist Uğur P.’yi desteklemek için mahkemeye giden Ağbaba, Malatya’da alevilerin evlerine “X” işaretinin konması olayından sonra da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik verdiği soru önergesindeki “Yaşanılan saldırının ardından hangi işlemler yapıldı” diyerek devleti suçlu duruma düşürmeye çalıştı. Halbuki eylemi bizzat Ağbaba’nın desteklediği DHKP/C’li terörist Uğur P. Organize etmişti.





KASIM 2019

İstanbul Sultangazi ilçesinde, Alevilerin yaşadığı apartmanın merdiven boşluğuna kalemle çarpı işareti atarak "Gebereceksin" yazan şahıs bulundu. Gözaltına alınan şahıs, aynı apartmanda üst kat dairede oturan ve "Gebereceksin" yazdığı aile gibi Alevi olan komşusu çıktı. Yazıyı, aynı apartmandaki Alevi komşu yazdı.

Merdiven boşluğuna yazıyı yazan kişi apartmanda korkutmak istediği aile gibi Alevi olan İ.G isimli komşu olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince göz altına alınan İ. G. "Gebereceksin" yazdığını itiraf etti. İ.G., ifadesinde, "Konunun apartmandaki 'çöp ve aidat' husumetinden kaynaklandığı, bir anlık öfkeyle komşusunu 'korkutmak için" yazdığı ve yine kendisi tarafından silindiği, yazdıklarının herhangi bir mezhepsel ayrılık veya başka bir maksat taşımadığı ve yaşananlardan pişmanlık duyduğunu" söyledi.

Evlerine 'Defol Alevi' yazılan aile: Olay CHP'li belediyeyle yaşadığımız tartışmadan sonra yaşandı.







İzmir Gaziemir’de evlerinin duvarına 'Defol Alevi' yazılarak çarpı işareti konulması üzerine konuşan aile, söz konusu olayın belediyeyle yaşadıkları tartışma üzerine yaşandığını açıkladı. Baba Bayram Şenal, "Başkan yardımcısı çıktı 'Size yol ve su vermiyorum' dedi ve oğlumla beni darp ettiler, olay tartışmamızdan sonra oldu" dedi.





OCAK 2020

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Dedeköy Mahallesi'nde Alevi vatandaşlara ait evlerin kapılarını ve duvarlarını işaretleyen zanlı Bora Ç. yakalandı. Malatya'da yaşadığı Dedeköy Mahallesi'ndeki Alevi vatandaşların evlerini işaretleyen zanlı jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı. Üst aramasında yazıları yazdığı boya kalemi bulunan şüphelinin, ilk beyanında güvenlik korucusu olmak istediğini, mahallenin güvenli olmadığı algısı oluşturmak için evleri işaretlediğini söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.







OCAK 2020

Alevi sünni provokasyonu yapıldığı iddialarını kullanarak kendisine Almanya kapısını açmak isteyen kişi, yalnız yaşayan annesinin kapısına “Geber Ermeni Dölü” yazdırdı, kapının önüne kurşun bıraktırdı.







Tunceli Pertek'te yalnız yaşayan 66 yaşındaki Kumru Akkaya'nın Almanya'da bulunan oğlu, iltica talebinin kabul edilmesi için şeytanın aklına gelmeyecek bir oyuna başvurdu. Akkaya'nın oğlu Yusuf İnan Akkaya, Yurdal Daş isimli akrabasını arayarak annesinin kapısının önüne "Geber Ermeni Dölü" şeklinde yazı yazmasını, kapısının önüne 1 adet uzun namlulu silah mermisi bırakmasını istedi.

EMNİYETİN TİTİZ ÇALIŞMASI OLAYI AYDINLATTI

Yaşanan bu olayın ardından emniyet ekipleri titiz bir çalışma yürüttü. Olayın yaşandığı yerdeki kameraları inceleyen, delilleri toplayan ekipler, olayın faili Yurdal Daş'ı, anında yakaladı.

Gözaltına aldığı Yurdal Daş, ifadesinde olayın ayrıntılarını anlattı. Daş'ın ifadesinde, "Kumru Akkaya'nın Almanya'da bulunan oğlu ve aynı zamanda kayınbiraderim olan Yusuf İnan Akkaya, beni Almanya'dan aradı. Annesinin evinin önüne bir adet Kalaşnikof mermi bırakmamı ve kapıya da 'Geber Ermeni dölü' yazmamı istedi. Akkaya bunun Almanya'ya iltica etmesinde önemli olduğunu da söyledi. İfadesi alındıktan sonra Daş, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

BOYA BULUNDU

Bunun üzerine harekete geçen Yurdal Daş, Akkaya'nın belirttiği şekilde kapıya yazıyı yazdı ve mermi bıraktı. Olaydan sonra soruşturma başlatan polis, olayı Pertek'te bir restoranda garsonluk yapan Daş'ın yaptığını belirledi ve gözaltına aldı. Evinde yapılan aramada da kapıya yazı yazarken kullanılan boya da bulundu.







Yurdal Daş ile Almanya'daki kız kardeşiyle yaptığı Whatsapp yazışmaları da zanlının telefonunda tespit edildi. Olayı azmettirdiği belirlenen Yusuf İnan Akkaya'nın 5 Şubat 2015'te Almanya'ya gittiği, halen orada olduğu ve hakkında bir adet arama kararı olduğu belirlendi. Olayı azmettiren Akkaya'nın Türkiye'de Alevi sünni provokasyonu yapıldığı, Alevi vatandaşların can güvenliği olmadığı iddialarını kullanarak Almanya'ya iltica etmek istediği belirlendi.