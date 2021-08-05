Yalova'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Sultaniye Mahallesi'ndeki otluk alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alana atılan cam şişe ve çöplerden kaynaklandığı öğrenilen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak çıkabilecek yangınlara müdahale için itfaiye ekiplerinin sayısını artırdıklarını söyledi.

Ülkenin birçok yerinde ufak ihmaller nedeniyle orman yangınları gerçekleştiğini dile getiren Silpagar, "Maddi ve manevi olarak zararlar gördük. Vatandaşlarımızdan özellikle yaz aylarında otluk alanlarda, orman ve ağaç bölgelerine atık şişe ve çöp atmamalarını, mangal yakmamalarını rica ediyorum. Bizler belediye olarak bu alanlarda bunu yasakladık. Ülkemizdeki yangınların da bir an evvel söndürülmesi ve tekrar yeşillendirilmesini ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.