Yalova'da bir araçta 1380 şişe sahte içki bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Osmangazi Köprüsü Hersek Gişeleri'ndeki uygulamada A.U. (49) yönetimindeki kapalı kasa kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan aramada çeşitli marka ve ebatlarda 1380 şişe sahte içki bulundu.

Gözaltına alınan A.U, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.