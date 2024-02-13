Yalnızlar için "Anti Sevgililer Günü" yemeği düzenlenecek!

Sevgililer Günü, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de uzun zamandır çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Çiftlerin birbirlerine hediyeler aldığı, restoranların kalplerle süslendiği ve kırmızı gül satışlarının tavan yaptığı 14 Şubat'ı yalnız geçirenleri, bir şef unutmadı.

Beyoğlu'nda 10 kişilik bir restoranı bulunan şef Arzu Gasimova, işletmesinin sosyal medya hesabından yalnızca bekar veya terk edilmiş kişilerin katılabileceği, "Anti Sevgililer Günü Yemeği" adını verdiği bir organizasyon düzenlediğini duyurdu.

Depresif kıyafet giyilmesi ve yalnızlığı kanıtlama şartının bulunduğu yemeğe kısa sürede 10 kadın rezervasyon yaptırdı.

"Yalnızlara yapılan bu ayrımcılığa dayanamadık"

Şef Gasimova, 5 yıl önce kariyerine başladığını, 3 yıl önce de 4 masadan oluşan 10 kişilik küçük bir restoran açtığını söyledi.

Sadece akşam yemeği servisi yaptıklarını, bunun dışında özel günlerde kör tadım gibi etkinlikler düzenlediğini ifade eden Gasimova, "Bu etkinlikte misafirlerimiz gözü kapalı yemek yiyip bir nevi şefle yarışıyorlar, yaptığım yemeklerin içeriklerini tahmin ediyorlar. Tahmin edebilen o günün akşam yemeğinin ücretini ödemiyor. Bu etkinlikler eğlenceli geçiyor. Cumhuriyetin 100. yılında Cumhuriyet Balosu yapmıştık. O da çok güzel geçmişti. Atatürk'ün sevdiği yemeklerden yola çıkarak bir menü hazırladık." diye konuştu.

Gasimova, daha önce yabancılara yönelik de yemekler yaptıklarını dile getirerek, ramazanda iftar düzenleyeceklerini anlattı.

Tüm mekanların Sevgililer Günü'ne özel etkinlikler yaptığına dikkati çeken Gasimova, "Biz de yalnızlara yapılan bu ayrımcılığa dayanamadık, yalnızlığa özel bir gün yapalım dedik. Hayatında kimse olmayanlar gelecek. Onlara güzel bir yemek yapmak istedik. Bu yemeğin adına da 'Anti Sevgililer Günü' dedik. Toplam 10 kadın başvurdu, sadece kadınlarımız yalnız demek ki. Şahane kadınlarla çok güzel bir akşam yemeği geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Sevgililer Günü'nde kendilerini yalnız hissetmeyecekler"

Gasimova, yemeğe katılım için duyurulan yalnız olduğunu kanıtlama şartıyla ilgili bazı geri dönüşler aldıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"İnsanlar bunu çok ciddiye alıp evde yalnız fotoğraflarını, kedileriyle fotoğraflarını, yatağımın bir kısmı boş şeklinde fotoğraflarını gönderdiler. Eğlenceli oldu. Bir kriterimiz yok aslında, biz tabii işin şakasındayız. 14 Şubat'ta buraya katılacak kadınların hepsi yalnız. Bu, biraz üzücü tabii ki ama umarım onlar için çok güzel olacak. Sevgililer Günü'nde kendilerini yalnız hissetmeyecekler."

Gasimova, "Anti Sevgililer Günü"ne katılacaklar için pijama ve eşofman da dahil istediklerini giyebilecekleri "depresif" giyinme kuralı koyduklarını söyledi.

Etkinlik zamanı restoranı kalp şeklinde siyah balonlarla süsleyeceklerini bildiren Gasimova, yemekten sonra her konuğa "acınası çiçek aranjmanı" hediye edileceğini kaydetti.

Gasimova, restoranın baş köşesinde bulunan piyanosuyla 14 Şubat'ta konuklarına duygusal şarkılar çalıp mini bir konser vereceğini söyledi.

Konuklarına deniz ürünlerinden oluşan yemekleri şenlendirerek farklı konseptte bir menüyle sunacağını vurgulayan Gasimova, ayrıca üzerine domates ve sebzeler konulan İtalyan ekmeğini eski sevgililerini andırması amacıyla insan şeklinde kesip servis edeceğini sözlerine ekledi.