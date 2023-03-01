Yalım: “Tarım aletleriyle ilgili destek lazım”

CHP'li Yalım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, deprem sonrası yaraları sararken, hayatta kalanlar ile hayatını kaybedenlerin yakınlarının sorunlarını dile getirmek zorunda olduklarını söyledi.

Bu sorunların da çözülmesi gerektiğini dile getiren Yalım, depremin yaşandığı bölgelerde, köylerde yıkılan yerlerde çok sayıda traktörün ve tarım makinesinin enkaz altında kaldığını gördüklerini anlattı.

Bölgedeki tarım faaliyetlerinin devam etmesinin önemine işaret eden Yalım, "Tarım ve Orman Bakanlığı ile Cumhurbaşkanı'ndan, başta traktörler olmak üzere zarar gören diğer tarım aletlerinin zararlarının giderilmesi, ÖTV'siz ve KDV'siz bir şekilde yerine konulması için sıfır faizle destek verilmesini talep ediyorum." diye konuştu.

Yalım, depremde hasar gören kaskosuz araçlar için trafik sigortasınca karşılanan 120 bin liranın bu seferlik araç sahiplerine ödenmesini istedi.

Deprem bölgesine yardım malzemesi taşıyan nakliyecilere ve firma sahiplerine teşekkür eden Yalım, gelecek süreçte bölgenin yapılaşması için başka nakliyelerin olacağını, bu aşamada fırsatçılara karşı önlem alınması gerektiğini söyledi.