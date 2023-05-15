Yalçın: "MHP algı oyunlarını boşa çıkardı"

Seçimin kazanını olarak tanımlanan MHP'den açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "MHP, milletvekili sayısını arttırarak nitelikli bir grupla ve üçüncü parti olarak TBMM’de yeniden temsil edilmeye hak kazanmıştır. Partimiz aleyhindeki algı çalışmalarının, düzmece kamuoyu yoklamalarının milletimiz nezdinde hiçbir değeri olmadığı görülmüştür." açıklamasında bulundu.

MHP'li Yalçın'ın açıklaması şu şekilde:

Cumhurbaşkanlığı Seçimiyle Milletvekili Genel Seçimleri; yurt sathında takdire şayan bir sağduyu ve hassasiyet içinde tamamlanmış, böylece Türk demokrasisi bir kez daha bütün âleme rüştünü ispatlamıştır. Cumhurbaşkanlığı Seçimiyle Milletvekili Genel Seçimleri; yurt sathında takdire şayan bir sağduyu ve hassasiyet içinde tamamlanmış, böylece Türk demokrasisi bir kez daha bütün âleme rüştünü ispatlamıştır. Siyasi ittifaklar ve adaylar arasında uzun zamandır iki koldan devam eden Seçim yarışı; milletin şaşmaz ve değişmez hakemliği altında, güvenli bir ortamda hitam bulmuştur. Milletimizin olgunluk ve sağduyusu sayesinde bir demokrasi şöleni havasında geçen 14 Mayıs Seçimleri; bundan sonraki dönemlerde yapılacak halk oylamalarının selameti için de mesut bir işaret olmuştur. Resmî olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Cumhur İttifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan, yarışı açık ara önde tamamlamıştır. TBMM’de de Cumhur İttifakı çoğunluğu sağlamıştır.

"Partimizin seçmen kitlesinin köklü ve sağlam yapısı oy pusulasında parlamıştır"

Sayın Erdoğan’ın, 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci turda yine açık ara birinci geleceği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı olarak seçileceği şimdiden belli olmuştur. Bu arada MHP, milletvekili sayısını arttırarak nitelikli bir grupla ve üçüncü parti olarak TBMM’de yeniden temsil edilmeye hak kazanmıştır. Partimiz aleyhindeki algı çalışmalarının, düzmece kamuoyu yoklamalarının milletimiz nezdinde hiçbir değeri olmadığı görülmüştür. Muhalefet yanlısı ve temayül dolandırıcısı anket şirketlerince alacağı oy oranı baraj altında gösterilen MHP, %10’u aşarak algı oyunlarını boşa çıkarmıştır. Partimizin üç hilalde simgelenen kurumsal kimliğinin gücüyle seçmen kitlesinin köklü ve sağlam yapısı, oy pusulasında parlamıştır.

Buna karşılık karanlıkta gölge oyunu oynayanlar, göğe merdiven dayamaya soyunanlar ve suya yazı yazanlar, sandığın altına gömülmüşlerdir. Her seçim sonunda olduğu gibi, MHP muarızı kamuoyu araştırma şirketleri ve bunların kuyruklu yalanlarına bel bağlayan çevreler yine ters köşeye yatmıştır. İktidarın değişmesini; kendilerine koltuklar, makamlar ve mevkiler verilmesini, hayali baharların gelmesini bekleyenlerin umutları, bir başka bahara kalmıştır. Seçimler dolayısıyla Türkiye’de kaos, karmaşa ve istikrarsızlık uman iç ve dış mahfiller, hayal kırıklığına uğramışlardır.

"14 Mayıs Seçimleri şer odaklarına caydırıcı bir cevap olmuştur"

Aziz milletimizin engin feraseti; Anka kanadı gibi bütün ülkeyi sarmalayıp kuşatmış, demokratik yarışın gölgelenmesine izin vermemiştir.14 Mayıs Seçimleri, Türkiye üzerinde hain emeller besleyen; topraklarımızda yeniden Sevr’i hortlatıp önce özerk, sonra da bağımsız uydu devletçikler kurmaya heveslenen şer odaklarına verilmiş şiddetli ve caydırıcı bir cevap olmuştur. Egemenlik haklarımıza göz diken bedhahlar ve bir asır sonra yeniden müstevli rolüne soyunmuş bedbahtlarla bunların yerli işbirlikçileri, tekrar mağlup olmuşlardır. Halk iradesini eğip bükmeye çabalayan bilumum aktör ve figüranlar, bizzat millî irade marifetiyle bozguna uğratılmıştır. Birlik ve bütünlüğümüze, dirlik ve düzenimize, bağımsızlık ve güvenliğimize uzanan eller bir daha kalkmamak üzere kırılmıştır. “Yirmi Birinci Yüzyılda Lider Ülke Türkiye” ideali için yola çıkan Cumhur İttifakı kervanının önünü kesmeye yeltenen eşkıya ve uğruların tuzakları yıkılmış, pusuları dağıtılmıştır. İtibar suikastları, aleyhte algı operasyonları, siyasi manipülasyon ve spekülasyonlar; sırtını millet iradesine dayayan Cumhur İttifakı tarafından etkisiz hâle getirilmiştir. Felaket tellallığının, kaos çığırtkanlığının, yıkım senaryolarının, siyasi ve ekonomik izmihlal yavelerinin, milletimiz tarafından asla satın alınmadığı görülmüştür.

"14 Mayıs seçimleri önüm noktasıdır"

Milletimiz, terörist seviciliğe ve bölücü örgüt borazanlığına geçit vermemiştir. Milletimiz; mağduriyet ve fakirlik taslama seanslarına, sahte hürriyet ve adalet havariliğine, riyakâr barış nakaratlarına, ikiyüzlü demokrasi havariliğine itibar etmemiştir. İçinde bulunduğumuz yüzyılı Türk asrına çevirmek için yıllardır sürdürülen çabaların boşa çıkmadığı; milletimizin, geleceğe dair umutlarını yitirmeyip aksine eskisinden daha ümitvar, iştiyaklı, coşkulu ve heyecanlı olduğu tecelli eden seçim sonuçlarıyla ortaya çıkmıştır. Seçimlerin galibi, bizzat Türk milletidir.14 Mayıs akşamında tecelli eden, millet iradesidir. Böylece millî iradenin önünde hiçbir beşerî gücün duramayacağı, onu hiçbir kuvvet ve kudretin yenemeyeceği bir defa daha gözler önüne serilmiştir. 14 Mayıs Seçimlerinin sonuçları; icranın kararlılık, hız ve çevikliğinin devamı; yasamanın siyasi müessiriyetinin kalıcılığı, yargıda adaletin tecellisinin kâmilen yerleşmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Seçimlerde Cumhur İttifakına verilen oylar, zillet ittifakı sözcülerince Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Türkiye’yi her alanda tıkanmaya ve tek adamlığa götürdüğü iddialarını çürütmüştür. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin, modern bir yönetim anlayışı olarak halkın çoğunluğu tarafından benimsendiği anlaşılmıştır.14 Mayıs seçimleri; milletimizin beraberlik ve bekası, devletimizin birlik ve bütünlüğü, bin yılı aşkın coğrafyamızda hâkim olan kardeşlik hukukunun sürdürülmesi bağlamında bir dönüm noktasıdır. Bu seçimler; tezahür eden çelikten millî irade kadar, doğuracağı yerel, bölgesel ve küresel sonuçlar bakımından da büyük önem arz etmektedir.

14 Mayıs Seçimleri, Türkiye’nin hem bölgesel hem de küresel hedeflerine vasıl olması yolunda hayati bir kilometre taşıdır.14 Mayıs Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunun yapılacağı 28 Mayıs oylaması, Türk siyasî tarihine yön veren kader dönemeçleri arasında yerini alacaktır. Bundan sonra da Cumhur İttifakı kervanı emin adımlarla yolunda ilerleyecektir. Cumhur İttifakı bağımsızlık, refah ve istikrarın güvencesi; MHP de toplumsal barış, kardeşlik ve huzurun emniyet supabı olmaya devam edecektir. Gerek Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve gerekse Milletvekili Genel Seçim sonuçlarının, milletimiz ve devletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Sandıkta tezahür eden millet temayülünün; bütün toplum kesimleriyle bütün siyasi parti ve kurumlar tarafından saygıyla karşılanacağına inanıyoruz.