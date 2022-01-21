"Yalancı muz" adıyla bilinen "enset" iklim değişikliği ve açlığa çare mi?
Bilim insanları, sadece Etiyopya'da yetişen ve "Yalancı muz" denilen bir meyvenin iklim değişikliği karşısında yeni bir süper gıda ve cankurtaran olabileceğini söylüyor. Peki "Yalancı muz" nedir?
Bilim insanları, Etiyopya'da yetişen bir meyvenin iklim değişikliği karşısında yeni bir süper gıda ve cankurtaran olabileceğini söylüyor.
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Yeni yayınlanan bir araştırmaya göre, muza çok benzeyen bu meyve gün geçtikçe ısınan dünyada 100 milyondan fazla insanı besleme potansiyeline sahip.
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Bu meyvenin adı Enset ya da bilinen adıyla "Yalancı muz" . Etiyopya'da çok yaygın kullanılan ve özellikle ekmek yapmak için kullanılan Enset Etiyopya dışında neredeyse bilinmiyor.
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Araştırmalar, mahsulün Afrika'da çok daha geniş bir coğrafyada yetiştirilebileceğini gösteriyor.
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