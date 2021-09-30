İngiltere'deki yakıt krizinin son mağduru Manchester United'ın efsanesi Paul Scholes oldu.

Paul Scholes, yol ortasında aracının yakıtı bitince başka bir araçtan bidonla aracına benzin doldururken grüntülendi.

İngiltere'de yaşanan akarkayıt krizi sonrası yüzlerce kişi yollarda kalırken, bir kısım İngiliz vatandaşı ise araçlarında bidonlarla yakıt depoluyor.

Yetkililer İngilizleri araçlarında ekstra yakıt depolamamaları, bunun patlamalara neden olabileceği konusunda uyarıyor.

Paul Scholes'ın yaşadığı bu anlar, 20 yaşındaki kızı Alicia'nın hikayesinde yayınlandı.