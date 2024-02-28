Yakalanacağını anlayınca ağaca tırmandı!

Olay, 20 Şubat'ta Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi Ankarayolu Caddesi'ndeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi ile bir sağlık ocağında meydana geldi. Rehabilitasyon merkezinden içerisinde 7 bin TL olan çelik kasa, sağlık ocağından da hemşire ve doktora ait 2 laptop ve 1 telefonun çalındığı ihbarı sonrası Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin 24 suç kaydı ve 3 suçtan aranması bulunan Emre T., 4 suç kaydı olan Ahmet A. (26) ve 7 suç kaydı bulunan Berat Ç. (22) oldukları tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adresleri belirlenen şüphelilerden Ahmet A. ile Berat Ç. sokakta yürürken yakalanırken, karşısında polisleri gören Emre T. bir ağaca tırmanarak kaçmaya çalıştı. Ekiplerin uzun süre ikna etmeye çalıştığı Emre T. ağaçtan inip, bir kez daha kaçmaya çalışırken yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanırken, çalıp tarlaya sakladıkları çelik kasa ile evlerinde sakladıkları 2 laptop ve cep telefonu sahiplerine teslim edildi. Öte yandan hırsızlık anları ile şüphelilerden Emre T.'nin polisten kaçmak için ağaca tırmandığı anlar, kameraya yansıdı.