Yahudi din adamının önünde diz çöküp, İsrail'e övgüler dizdi!

İsrail medyasında, Al Haca'nın Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudileri temsil eden Şas Partisinin dini liderlerinden Şalom Cohen'i ziyaretine ilişkin görüntüler yer aldı.

Al Haca, Cohen'le görüşmesinde, "Buraya geldiğimde insanları görünce şaşırdım, sıcak kanlı iyi insanlar. Tel Aviv'in ortasında cami görmeyi beklemiyordum. Ne yazık ki bazı televizyon kanalları, Al Jazeera ve Müslüman Kardeşler, insanlara bölgemizdeki başka şeyleri göstermeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan haberde ise Al Haca ile Cohen'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki "gergin durumu" değerlendirdiği kaydedildi.

Haberde, görüşme sırasında ayrıca Körfez ülkelerinde ikamet eden Yahudilerin durumu ile Büyükelçi Al Haca'nın İsrail izlenimlerinin ele alındığı belirtildi. Al Haca'nın Cohen'i BAE'ye davet ettiği aktarıldı.

İsrail ile BAE arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

BAE'nin ilk Tel Aviv Büyükelçisi olarak atanan Al Haca, 1 Mart'ta güven mektubunu İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'e sunmuştu.