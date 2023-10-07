Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, yağmur ve soğuk hava geri geliyor. Önümüzdeki hafta sağanak yağışlar ve soğuk hava dalgası kuzey kesimlerden başlayarak ülke genelinde etkili olacak. İstanbul'da 25 derecelerde olan hava sıcaklığı önümüzdeki hafta 20 derecelere düşecek.

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri, Artvin’in ve Hatay'ın kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Marmara hafta sonunu açık geçiriyor. Pazar rüzgar lodos yönlü, Edirne 29, Çanakkale ve Kocaeli 26 derece. Pazartesi̇ bölgede kış havası var, soğuk ve yağışlı olacak.

İç Anadolu güneşli, sıcaklık biraz arttı, öğle saatlerinde 24-25 derecelerde, lodos biraz sert esiyor. pazartesi̇ sıcaklık 7 derece azalacak ve yağmur da bekleniyor. Ege'de yaz havası var, Manisa 30, Muğla 28, Afyon 24, Bodrum 31 derece. Pazartesi̇ ise rüzgârlı ve soğuk bir hava olacak.