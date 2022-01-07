Yağmur Sarnıç'a 60 bin liralık baykuş cezası

Eski futbolcu Emre Aşık'la olaylı bir şekilde boşanan iç mimar Yağmur Sarnıç, 2018 yılında sokakta bulduğu kulaklı orman baykuşunu özel bir veteriner kliniğine götürmüştü.

Veteriner hekimlerle kavga etti

Tedavinin ardından baykuşu geri almak isteyen Sarnıç’a mevzuat gereği; yaban hayata ait baykuşun Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na teslim edilmesi gerektiği söylenmişti. Baykuşu geri almak için veteriner hekimlerle kavga eden Sarnıç davalık olmuştu.

60 bin lira tazminat ödeyecek

Sabah’tan Deniz Yusufoğlu’nun haberine göre, veterinerlerin açtığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Sarnıç’ın hakaret ettiği üç veterinere toplam 60 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

Emre Aşık'ı öldürmeye çalıştığı iddia edilmişti

Sarnıç geçen yıl, eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürmeyi planladığı iddiasıyla yargılandığı davada, Anadolu Adliyesi'nde ifade vermişti.