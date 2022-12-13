Yağmur başladı İstanbul'da trafik felç oldu!

İstanbul'da etkili olan yoğun yağış ve fırtına sebebiyle birçok vapur seferi iptal edildi. Öte yandan sabah saat 05.30 sıralarında kent genelinde etkili olmaya başlayan yağış nedeniyle Anadolu ve Avrupa Yakası'nda trafik adeta felç oldu.

İBB Trafik Haritası bordo renge dönerken saat 08.00'de trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak kaydedildi.

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.

Duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu seferinde ring uğramasının yapılamadığı bildirildi.