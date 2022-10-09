Yağmur Atacan'a silahlı saldırıda bulunmuştu, 8 yıl sonra yakalandı!
8 yıl önce 'Pınar Altuğ benim ruh eşim' diyerek eşi Yağmur Atacan'a saldırıda bulunan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan 2014 yılında silahlı saldırgan dehşetini yaşamıştı.
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Olayı, "Pınar benim ruh eşim" diyerek aktaran saldırgan, suçunu itiraf etmişti.
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Atacan'ın içinde bulunduğu araca ateş eden şahısa 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
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Dün sabah yapılan operasyonda Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan saldırgan cezaevine gönderildi.
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