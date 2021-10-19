“Yağışlar devam ederse hamsi 10 TL’ye kadar düşer”

Havaların yağışlı bir şekilde devam etmesiyle balık fiyatlarında gerileme bekleniyor. Bu durumun hamsi fiyatına olumlu yönde yansıyacağını belirten balıkçılar, hamsi fiyatının 10 liraya kadar düşeceğini söyledi

"VATANDAŞ BU SENE BALIĞA DOYACAK"

Yağmur ve kar yağışının balığın yağlanmasını hem de büyümesini sağlayacağını söyleyen balıkçı Şafak Gün, “Bu sene balık erken bitmeyecek. Vatandaş bu sene balığa doyacak. Şu an çeşit bol ama fiyatlarda biraz yüksek. Ama deniz suyu sıcaklığının düşmesi ile birlikte fiyatlarda düşer" dedi.

Şafak Gün balık fiyatlarını şu şekilde açıkladı:

"Şu an hamsi 35 TL, 15 TL’ye kadar düşer. Çinekopun kilosu 40 ile 50 TL arasında 20-25 TL’ye kadar düşer. Palamutun tanesi 50 TL 20 TL’ye kadar düşer. Talep ise şu anda hamsi, çinakop ve palamuta var.”

Balıkçı Gökhan Polat, “Şu anda tam balık yeme zamanı. Fiyatlarında düşmesi bekleniyor. Fiyatlar düşünce de her bütçeye göre balık olur. Talep var ama fiyatların düşmesiyle bu talep daha da fazlalaşacaktır” dedi.