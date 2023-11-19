Yağış tedbiri alınmadı, caddeler göle döndü!

İstanbul'da yağan şiddetli yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı araçlar alt geçitlerde mahsur kaldı. Alt geçitleri kullanmak zorunda olan sürücüler, biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Esnafın ev ve işyerlerini su bastı.

Gece boyunca yağan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Ankara'yı sel vurdu

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde başlayan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığınmaya çalıştı, yollarda ve bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Bazı küçük işyerlerini ve bodrum katta oturan vatandaşların evlerini su bastı.

Ulaşımda aksamalar yaşanırken taksi bekleyen vatandaşların trafik sıkışıklığı nedeniyle araç bulamadığı da gözlerden kaçmadı.

İzmir göle döndü

İzmir'de dün akşam yine bir klasik yaşandı. Etkili olan her sağanak yağışta olduğu gibi İzmir'i yine sel aldı. Caddeler ve sokaklar göle dönerken su içinde kalan vatandaşlar büyük çile çekti.

Özellikle Konak, Bayraklı, Buca ve Balçova ilçelerinde ev ve iş yerlerinden su baskını ihbarları yapılırken, Basmane'deki metro istasyonu girişinde mahsur kalanlar polisin yardımıyla tahliye edildi.