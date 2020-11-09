AjansHaber.com.tr Gündem Yağcıoğlu Apartmanı'nın yıkılma anı

Yağcıoğlu Apartmanı'nın yıkılma anı

6,6'lık İzmir depreminde, 8 kişinin hayatını kaybettiği Yağcıoğlu Apartmanı'nın yıkılma anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı...

İzmir'i vuran depremde enkaza dönen Yağcıoğlu Apartmanı’nın yıkılma anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Ege Denizi Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyülüğündeki depremde, Bayraklı ilçesindeki 8 katlı Yağcıoğlu Apartmanı yıkıldı. Yıkım yerine ulaşan arama- kurtarma ekipleri, Yağcıoğlu Apartmanı’nın enkazından 24 kişiyi sağ kurtardı. 8 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Enkaz altında kimsenin kalmaması üzerine molozlar, ekipler tarafından kaldırıldı. Binanın yıkılma anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, yıkılan binadan toz bulutları yükseliyor.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İBB'nin haksız yere işten çıkardığı kişinin zaferi
Garanti Belgesi Yönetmeliğinde sevindiren yenilik
Bursalı firmadan asfalt tamir makinesi
Talihsiz adam hayatının şokunu yaşadı
MİT TIR'ları ihanetinde şok kayıt!
Erdoğan Putin ile Azerbaycan'ı görüştü
TCMB Başkanlığına Naci Ağbal atandı