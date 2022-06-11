Yabancılara 1200 mahallede ikamet kapatılacak

çişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

YABANCILARLA İLGİLİ YENİ KARAR: 1 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Bakan Soylu, 1 Temmuz itibarıyla mahallelerde ikamet edebilecek yabancı oranının yüzde 25'ten yüzde 20'ye düşürüleceğini, 1200 mahallenin ikamete kapatılacağını bildirdi. Soylu, "Türkiye'ye göç akımını kontrol etmek için gelenleri Hatay'daki kamplarımızdan birine alacağız, belli bir süreç içerisinde burada barındıracağız. Nereden geldiğini tespit ettikten sonra geri göndermiş olacağız. Yeni gelenleri tespit etmek için kamp sistemini devreye koyacağız." diye ekledi.

BAYRAM İZNİ UYGULAMASI OLMAYACAK

İçişleri Bakanı Soylu, Ramazan Bayramı gibi Kurban Bayramı'nda da Suriyeliler için bayram izni uygulaması olmayacağını bildirdi.