Yabancı uyruklu kalpazan sahte 1 milyon dolarla yakalandı!
İstanbul'da piyasaya sahte para süren yabancı uyruklu zanlı, 1 milyon 140 bin dolar ve 100 bin avroluk sahte banknot ile yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahtecilik faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Çalışma sonucu yabancı uyruklu bir kişinin Esenyurt'taki bir evde sahte dolar ve sahte avro hazırlayıp piyasaya sürdüğünü belirleyen ekipler, bu adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, söz konusu şüpheli yakalandı. Evdeki aramada ise sahte olduğu tespit edilen 1 milyon 140 bin dolar ile 100 bin avroluk banknot ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
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