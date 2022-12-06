Yabancı doktorlara ileri cerrahi teknikleriyle uygulamalı eğitim verdiler

İstanbul Çam ve Sakura hastanesi yabancıların da gözdesi oldu. Son olarak İngiliz ve Amerikalı doktorlar, hastanenin Robotik ve Rekonstrüktif Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Abdulmuttalip Şimşek ve ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatlara katıldı.

Eğitimler hakkında bilgi veren Prof. Şimşek, Amerika ve İngiltere'den gelen hekimlerin 5 ameliyata katılacaklarını ve gösterilen teknikleri gözetimleri dahilinde uygulama fırsatı bulacaklarını kaydetti.

İtalya, İspanya, Irak, Mısır, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden hekimlerin eğitim için hastanelerine geldiğini anlatan Şimşek, "Bir günlük, 2 günlük eğitimlerin yanı sıra birer haftalık ya da birer aylık eğitimler için gelen doktorlar da oluyor. Eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkelerinde bu ameliyatları başarılı şekilde gerçekleştiriyorlar. Bazen orada yardıma ihtiyaçları oluyor. Destek için gidiyor ve onlarla birlikte ameliyatlara giriyoruz." diye konuştu.



İngiliz ve Amerikalı hekimlerin ilk geldiklerinde hastanenin büyüklüğü karşısında şaşırdıklarını belirten Şimşek, "Ameliyathanemiz inanılmaz güzel. 100 tane aktif ameliyatımız var. Üroloji servisi olarak aynı anda 5 ameliyatı gerçekleştiriyoruz.

Kendileri ülkelerinin daha küçük bölgelerinden geldikleri için hastanemizi gördüklerinde şaşırdılar. Türkiye'de sağlık turizminin niçin bu kadar iyi geliştiğini anlama fırsatı buldular." değerlendirmesinde bulundu.



Eğitimlere katılan İngiliz Uzm. Dr. Rowland Rees, aldıkları eğitimin kendileri için faydalı olduğunu söyledi.



İngiltere'de kullandıkları cihazlardan farklı cihazları görme şansı yakaladıklarını aktaran Rees, "Burada çok iyi bir altyapı var. Hastane imkanları çok iyi. Çok yüksek seviyede eğitim sunuluyor. Eğitimlerin daha kolaylıkla gerçekleştirildiğini görüyorum. Çok mutluyum." dedi.

Ülkesi Amerika'da üroloji konusunda uzmanlık eğitimi alan doktor Florian Stroie de Türkiye'ye ilk kez geldiğini, hastanenin koşullarının çok etkileyici düzeyde olduğunu aktardı. Stroie, gerçek hastalar üzerinde eğitim görmelerinin kendileri için önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.