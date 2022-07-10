Yaban domuzları bayram tatilcilerinin arasına indi

Aydın'ın önemli turistik mesire alanlarından olan, koyları ve endemik bitkileri ile yerli ve yabancı turistlerin beğenisini toplayan Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Dilek Yarım Adası Büyük Menderes Deltası Millî Parkı Aydınlık Koyu'nda yaban domuzu sürüsü Kurban Bayramı tatilcilerinin arasında inmeye başladı.

İnsanlardan kaçma özellikleri ile bilinen yaban domuzları yaz sezonunda serinlemek için denize gelen tatilcilere alıştığı gözlemlendi. İnsanların denize girdiği saatlerde vakitlerini sahil kenarında geçiren yaban domuzları, minik yavrularıyla tatilcilerin verdiği yiyecekleri yiyor.

İnsanların piknik yaptığı alanda masalar arasında dolaşıp yiyecek arayan büyük ve minik yaban domuzu sürüsü bazılarını korkuturken bazılarının ilgisini çekiyor. Bazı tatilciler ise bu anları cep telefonunlarıyla görüntüleyerek anılarına ekliyor.

Millî Park görevlileri ise domuzlara yiyecek verilmemesi konusunda tatilcileri uyarıyor.

Ajans Haber (Aydın)