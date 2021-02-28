Ya Erol Bulut ya Abdullah Avcı... Biri tarihe geçecek

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde üst üste 7. maç kazanan Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Bordo-mavili takım 48 puanla dördüncü, sarı-lacivertli takım ise 51 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Peki iki takım maça hangi 11'le sahaya çıkacak, maçın VAR ve AVAR hakemi kim, hangi oyuncular forma giyemeyecek?

Trabzonspor'un lige damga vurduğu 70'lerden itibaren bordo mavililerin Fenerbahçe maçları daha büyük önem taşır. İki takımın birçok kez şampiyonluk yarışında birbirlerine rakip olması bu rekabetin yeşil sahalarda daha çetin mücadeleler yaşanmasına neden olur.

Süper Lig’de son 3 maçta iki mağlubiyet alan Fenerbahçe deplasmanda kritik Trabzonspor karşısına çıkacak. Akyazı’daki Medical Park Stadı’nda 19.00’da başlayacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Trabzon'daki bugün yapılacak karşılaşma iki teknik adam Abdullah Avcı ile Erol Bulut için de bir tarih yazma fırsatı sunuyor.

VAR: Cüneyt Çakır

AVAR: Halil Umut Meler - Mustafa Emre Eyisoy

Abdullah Avcı'nın en iyi serisi mi olacak?

Abdullah Avcı, Fenerbahçe'yi yenmeyi başarırsa kariyerinin en iyi serisini yakalayacak. Geçtiğimiz hafta Başakşehir'i yenerek 7 maçlık galibiyet rekorunu elde eden Avcı, daha önce Beşiktaş'ta görev yaptığı süreçte 9 ila 14. haftalar arasında 6 maçlık galibiyet serisi elde etmişti. Bordo-mavililer, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra evinde Konyaspor'u 3-1, Denizlispor ve Gaziantep FK'yı 1-0'la geçerken, deplasmanda ise Gençlerbirliği ve Beşiktaş'ı 2-1, Yeni Malatyaspor'u 2-0, Başakşehir'i de 1-0 mağlup etti.

Akyazı'da ilk galibiyet Erol Bulut'un mu olacak?

Fenerbahçe, Trabzonspor'un yeni stadı Akyazı açıldığından beri bu deplasmanda galibiyet sevinci yaşayamadı. Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor’u en son Süper Lig’de 26 Aralık 2016’da Avni Aker Stadı’nda 3-0 yendi. Trabzonspor'un yeni evi Akyazı alınan sonuçlar şöyle:

Trabzonspor-Fenerbahçe 1-1 (28 Ocak 2018)

Trabzonspor-Fenerbahçe 2-1 (25 Kasım 2018)

Trabzonspor-Fenerbahçe 2-1 (1 Şubat 2020)

Erol Bulut'un Avcı'ya karşı galibiyeti yok

İki teknik adam arasında ayrıca usta-çırak ilişkisi bulunuyor. Erol bulut, antrenörlüğe Abdullah Avcı'nın yanında Başakşehir kulübünde başlamıştı. Bulut,daha sonra Yeni Malatyaspor'un teklifini kabul ederek Avcı'nın yardımcılığından ayrıldı. Başakşehir ve Alanyaspor ile Avcı’nın takımları Başakşehir ve Beşiktaş’a rakip olan 46 yaşındaki çalıştırıcı hiç galibiyet sevinci yaşayamadı.

İki teknik adam ilk olarak 5 Kasım 2017'de Malatya'da oynanan Yeni Malatyaspor - Başakşehir karşılaşmasında kozlarını paylaştı ve deplasman ekibi 2-0 kazandı. İkinci yarıdaki mücadeleyi ise Avcı'nın öğrencilerinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 1 Ekim 2018 tarihinde İstanbul'da karşılaşan iki ekip sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. 3 Mart 2019'da Başakşehir ile deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 ile deviren deneyimli çalıştırıcı 6 Ekim 2019'da Beşiktaş'ın başında Alanyaspor'u aynı skorla mağlup etti.

Rekabette sarı lacivertliler önde

47 yılı aşkın rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe rakibi Trabzonspor’a karşı üstün durumda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, 95 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4’er Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 128 maçtan 49'unu kazanan taraf oldu. Bordo-mavili ekip ise 41 galibiyet aldı, taraflar 38 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin 162 golüne, Trabzonspor 142 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Kadıköy’de oynanan maçı Fenerbahçe 3-1 kazanmıştı.

Trabzonspor'da son durum ve muhtemel 11

Bordo mavililer koronavirüs nedeniyle zor günler yaşadı. Ancak geçen hafta pozitif çıkan 7 oyuncu, son testlerinde iyi haber aldı. Böylelikle takımda pozitif vaka kalmadı ve testleri negatif sonuçlanan futbolcular, Fenerbahçe derbisinde Abdullah Avcı’nın görev vermesi halinde sahada olacak. Trabzonspor, üç kalecisinin hasta olması nedeniyle geçen hafta kaleyi genç Kağan Moradaoğlu'na emanet etmek zorunda kalmıştı.

Avcı, oyuncuların idman eksikliğine bakarak son kararını verecek. Kalede Uğurcan Çakır'ın sağ bekte Serkan'ın görev almasına kesin gözüyle bakılıyor. Sol bekte ise hastalıktan çıkan Marlon ya da Kamil Ahmet arasında seçim yapacak. Savunmada son çalışmada yer alan Hugo ve Edgar ikilisi bozulmayacak. Cezası biten Nwakaeme, Fenerbahçe'ye karşı sahada olacak. Yine hastalıktan çıkan Baker'ın forma şansı buabileceği belirtiliyor.

Trabzonspor'un bu karşılaşmaya şu 11 ile çıkması bekleniyor: Uğurcan Çakır, Serkan, Edgar, Hugo, Kamil Ahmet (Marlon), Baker, Berat, Nwakaeme, Ekuban, Bakasetas, Djaniny.

Bordo mavililerde Vitor Hugo, Edgar ve Abdülkadir Parmak sarı kart görmesi durumunda hafta içinde yapılaca Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de son durum ve muhtemel 11

Karadeniz'de şampiyonluk yarışından geri düşmek istemeyen sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar forma giyemeyecek. Fiziksel olarak eksikliği bulunan İrfan Can Kahveci ile Göztepe maçının 88. dakikasında oyundan alınırken teknik direktör Erol Bulut’a büyük tepki gösteren Caner Erkin Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı.

Gustavo’nun yokluğunda orta sahada Jose Sosa ve Ozan Tufan görev yapacak. Caner Erkin’in yerine sol bekte Atilla Szalai savunmada ise Serdar Aziz-Marcel Tisserand ikilisinin oynaması bekleniyor. Trabzonspor'dan transfer edilen sol bek Novak da forma şansı bulabilir. Novak oynarsa Serdar Aziz'in yedek kalabilir. Erol Bulut'un ilk 11 tercihinde Bright Osayi-Samuel ve Valencia'ya forma vermesi bekleniyor. Thiam ile Samatta ise maça yedek başlayacak. Yunan yıldız Dmitrios Pelkas'ın da ilk 11'e döneceği belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şöyle: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz (Atilla Szalai) , Marcel Tisserand, Atilla Szalai (Flip Novak), Jose Sosa, Ozan Tufan, Mesut Özil, Bright Osayi Samuel, Dimitris Pelkas, Enner Valencia

Fenerbahçe’de 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş’ün kart görmesi halinde Kadıköy’de oynanacak Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

İki takım arasında Trabzon’da oynanan son 10 Süper Lig maçı şöyle:

Tarih Stat maç sonucu

1 Nisan 2012 Avni Aker Trabzonspor 1-1 Fenerbahçe

6 Mayıs 2012 Avni Aker Trabzonspor 1-3 Fenerbahçe

17 Şubat 2013 Avni Aker Trabzonspor 0-3 Fenerbahçe

10 Mart 2014 Avni Aker Trabzonspor 0-3 Fenerbahçe

14 Eylül 2014 Avni Aker Trabzonspor 0-0 Fenerbahçe

24 Nisan 2016 Avni Aker Trabzonspor 0-4 Fenerbahçe

26 Aralık 2016 Avni Aker Trabzonspor 0-3 Fenerbahçe

28 Ocak 2018 Medical Park Trabzonspor 1-1 Fenerbahçe

25 Kasım 2018 Medical Park Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe

1 Şubat 2020 Medical Park Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe

2021 yılında yenilgisi yok

Trabzonspor'un 2021 yılında yenilgisi bulunmuyor.

Bordo-mavililer, 2021 yılında oynadığı 10 lig maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak rakiplerine hiç boyun eğmedi.

En son 26 Aralık 2020'de konuk ettiği Galatasaray'a 2-0 yenilen Karadeniz ekibi, daha sonra 64 günlük süre içerisinde yenilgi yaşamadı.