Xiaomi'den Clubhouse benzeri sesli sohbet uygulaması: MiTalk

Xiaomi, Clubhouse'taki gibi yalnızca sesli olarak iletişim sağlayan MiTalk uygulamasını duyurdu. Şu anda yalnızda telefon numarası ve davetiyeyle dahil olunan servisin Çin'den başlayarak dünyaya yayılması ve geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.

Geçtiğimiz sene Nisan'da tamamen ses tabanlı bir sosyal ağ olarak geliştirilen Clubhouse, Tesla CEO'su Elon Musk'ın Ocak 2021'de bir röportaja katılmasıyla büyümeye başladı. Popülerliği arttıkça Facebook ve Twitter gibi sosyal medya devleri de alternatifler üzerinde çalışmaya başladı. Aslında Twitter Spaces çözümü buna en iyi örneklerden biri. Ek olarak, dünya çapında farklı şirketler de Clubhouse ile benzer mantıktaçalışan bir servis geliştiriyor.

XİAOMİ'NİN SESLİ SOHBET UYGULAMASI HAYATA GEÇİYOR

Xiaomi, bundan yaklaşık 11 sene önce MiTalk adını verdiği anlık mesajlaşma uygulamasını yayınlamış; BlackBerry Messenger'daki gibi bir yapı sunmaya odaklanmıştı. Ancak ne yazık ki akıllı telefon üreticisinin mesajlaşma platformu hiçbir zaman beklenen başarıya ulaşamadı. Bu nedenle şirket 19 Şubat 2021itibariyle mesajlaşma uygulamasına yönelik faaliyetleri durdurduğunu açıkladı.

Ancak Çinli üretici bu uygulamayı 26 Şubat itibariyle sesli sohbet sistemiyle canlandırdı. Hatta Xiaomi konuyla alakalı resmî bir açıklama yaparak 'MiTalk profesyoneller için sesli sohbet uygulamasıdır.' şeklinde bir cümleye de yer verdi.

Şu anda yalnızca Çin'deki Xiaomi çalışanlarına özel olan uygulama, numara ve davet koduyla aktif ediliyor. Ancak yakın zamanda tüm kullanıcılara açılması bekleniyor. Ayrıca hem Android hem de iOS sürümlerinin olması nedeniyle popüler hale gelmesi hedefleniyor.