Xiaomi yeni telefonunu tanıttı!

Xiaomi, merakla beklenen Redmi Note 12 Turbo'yu nihayet tanıttı. Telefon hakkında ortaya sızıntılar kullanıcıları bir hayli heyecanlandırmıştı. Redmi Note 12 Turbo, bazı üstün özelliklere sahip ve yakın zamanda duyurulan Qualcomm'un Snapdragon işlemcisi tarafından desteklenen ilk akıllı telefon olma özelliği taşıyor.

Ekran özellikleri

Redmi Note 12 Turbo, 12 bit esnek OLED bir ekrana sahip. 6.67 inç olan bu ekran FHD+ çözünürlük ve 1.000 nit parlaklık sunuyor. Ayrıca ekran 120Hz yenileme hızını da destekliyor.

Dolby Vision ve HDR10+ desteği sunan cihaz, merkeze hizalanmış delikli kesime, daha ince çerçevelere sahip ve yüzde 93,45 ekran gövde oranı sunuyor. Ayrıca akıllı telefonun dayanıklılığını artırmak için dokuz adet iç ve dış gövde koruması ile donatılmıştır.

64mp ana kamerayla geliyor

Redmi Note 12 Turbo'nun arka panelinde herhangi bir modül olmadan yerleştirilmiş üç kamera sensörü bulunuyor. Cihazınarka tasarımı OIS destekli 64MP ana lens, 8MP ultra geniş açılı lens ve 2MP makro ünitesinden oluşuyor. Öne bakan 16MP'lik bir selfie kamerası bulunmakta.

Redmi Note 12 turbo'nun fiyatı ve renk seçenekleri

Redmi Note 12 Turbo, 8GB + 256GB: 290 dolar

Redmi Note 12 Turbo 12GB + 256GB: 305 dolar

Redmi Note 12 Turbo 12GB + 512GB: 334 dolar

Redmi Note 12 Turbo 16GB + 1TB: 377 dolar fiyat etiketine sahip