Xiaomi Mi 11 Pro tanıtıldı! Xiaomi Mi 11 Pro fiyatı ve teknik özellikleri

Xiaomi, performans anlamında 2021’e damga vuracak modeli Mi 11 Pro’yu tanıttı.

Xiaomi, dün hem ülkemiz hem de global alanda önemli etkinlikler düzenledi. Ülkemizdeki fabrikasının açılışını yapan Çin merkezli firma bir tanıtım etkinliğiyle yeni akıllı telefonları ve ürünlerinin lansmanını gerçekleştirdi. Mi 11 serisinin yeni üyesi Mi 11 Pro’nun da tanıtıldığı etkinlik binlerce kişi tarafından takip edildi. Hem tasarım hem de teknik özellikleri bakımından 2021 yılına damga vuracak olan Mi 11 Pro, amiral gemisi tanımının tam karşılığı niteliğinde.

Xiaomi Mi 11 Pro, premium seviye bir akıllı telefondan isteyebileceğiniz hemen her özelliği sunuyor. 2K çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına sahip kavisli AMOLED bir ekran, piyasadaki en güçlü işlemci olan Snapdragon 888, 67W kablolu ve kablosuz hızlı şarj ve 5G bağlantı desteğiyle tanıtıldı.

XIAOMI MI 11 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İşlemci: Snapdragon 888

GPU: Adreno 660

RAM: 8/12 GB

Depolama: 128/256 GB

Ekran: 6,81 inç - 2K, 3200x1440 piksel - 120 Hz - Super AMOLED

Arka Kamera:

Ana Kamera: 50 MP, f/1,95

Ultra Geniş Açı Kamera: 13 MP, f/2,4

Telefoto Kamera: 8 MP, f/3,4

Ön Kamera: 20 MP

Batarya: 5.000 mAh

Kablolu Hızlı Şarj: 67W

Kablosuz Hızlı Şarj: 67W

İşletim Sitemi:

OS: Android 11 - MIUI 12

XIAOMI MI 11 PRO FİYATI

8 GB RAM + 128 GB depolama: 761 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama: 807 dolar

12 GB RAM + 256 GB depolama: 868 dolar