Xiaomi, CyberOne insansı robotunu üretim sürecine entegre ediyor

Xiaomi, robotik alanındaki yeniliklerini hız kesmeden sürdürüyor. Çin merkezli teknoloji firmasının ilk insansı robotunun üretim süreci tamamlandı, şimdi robot kendisi üretim sürecine dahil olacak.

2022 yılında tanıtılan CyberOne, yüksek güç yoğunluklu aktüatörlerle donatılmış. Cyber serisinde, Cyberone insansı robotun yanında CyberDog ve CyberDog 2 isimli iki farklı model daha yer alıyor. Şimdi ise Xiaomi Robotics, CyberOne'ı üretim süreçlerine entegre etmek için aktif olarak çalışmalar yürütüyor.

Üretimde kademeli geçiş sağlanacak

Xiaomi Robotics, CyberOne robotunun üretim sistemine kademeli olarak entegre edilmesini planlıyor. Şirket, robotun zekasını belirli üretim senaryolarında kullanmayı hedefliyor ve zamanla yeteneklerini genişleterek daha fazla alanda katkı sağlamasını amaçlıyor. Bu girişim, teknolojik yenilikler yoluyla açık kaynaklı bir platform oluşturmayı hedefliyor ve robotun elektronik, makine, yapay zeka ve otomobil gibi çeşitli sektörlerde kullanımını genişletmeyi amaçlıyor.

Şirket, robotun zekasını belirli üretim senaryolarında kullanmayı planlıyor ve zamanla yeteneklerini daha geniş bir alanda katkı sağlayacak şekilde artırmayı hedefliyor. Bu girişim, teknolojik yenilikler yoluyla açık kaynaklı bir platform oluşturmayı amaçlıyor ve sonunda robotun elektronik, makine, yapay zeka ve otomobil gibi çeşitli sektörlerde kullanımını genişletmeyi hedefliyor.

CyberOne, birçok ileri teknolojiye sahip

Yüksek Tork ve Hareket Kabiliyeti: 300Nm'ye kadar zirve torkuna ulaşabilen robot, bipedal hareket ve duruş dengesi sağlayabiliyor.

Duygu Tespiti ve Görüş: İleri düzey görüş yetenekleri ile insan duygularını algılayabiliyor ve gerçek dünyanın üç boyutlu sanal rekonstrüksiyonlarını oluşturabiliyor.

Boyutlar ve Hareket Kabiliyeti: 177 cm boyunda, 52 kg ağırlığında ve 168 cm kol açıklığına sahip olan CyberOne, 21 derece serbestlikte hareketi destekliyor ve her serbestlik derecesi için 0,5 ms gerçek zamanlı yanıt hızıyla insan hareketlerini tam olarak simüle edebiliyor.

Humanoid Bipedal Kontrol Algoritması: Kendi geliştirdiği algoritma sayesinde robotun yürüme duruşu hem doğal hem de stabil oluyor.

Cyberone'ı gelecekte ne bekliyor?

Xiaomi'nin bu projesi, Pekin'in ilk humanoid ürün geliştirme, üretim ve uygulama gösterim projesi olma yolunda ilerliyor. Xiaomi Group'un Kurucusu, Başkanı ve CEO'su Lei Jun, CyberOne’ın, Xiaomi’nin gelecekteki teknolojik ekosisteminin olanaklarını keşfetmede önemli bir adım olduğunu ve şirket için yeni bir atılımı temsil ettiğini belirtiyor.

CyberOne'ın Xiaomi'nin üretim sürecine entegrasyonu, şirketin inovasyon yolculuğunda önemli bir adım olacak. Şirket bu gelişmiş humanoid robot teknolojisiyle farklı endüstrilerde dönüşüm yaratma potansiyeline sahip oldu.